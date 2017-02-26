Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку, до міста прибув КОРД - Аброськін (фото)

Про це голова Донецького обласного управління поліції В'ячеслав Аброськін повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Бойовики не припиняють обстріли Авдіївки, місто знову без електрики", - написав Аброськін.

За його словами, сьогодні вже вкотре для посиленого несення служби до Авдіївки направлено спецпідрозділ Корпусу оперативно-раптової дії главку поліції Донецької області. До його завдання входить надання допомоги мирним жителям, і за необхідності зробити все для їхнього порятунку, а також забезпечення правопорядку в місті.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.