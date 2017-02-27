Тука відповів на погрози "Л/ДНР" про "націоналізацію" через блокаду Донбасу

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає InfoResist.

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"Це спроба нас полякати. Йдеться про системоутворювальні підприємства, які задіяні у вертикально-інтегрованих компаніях і є і як окрема ланка, і в ланцюжку виробничого циклу. Якщо розірвати цей ланцюжок, знайти збут продукції, яку виробляли ці підприємства, для того, щоб підтримувати їхню життєдіяльність, — це зовсім непросто. І продукція цих підприємств далеко не затребувана в Росії. Якщо говорити про ті ж шахти, там свого вугілля повно, не знають, куди дівати, закривають шахти. Тому нехай собі говорять все, що завгодно. Я в це не вірю", — каже він.

Тука переконаний, що владі вдасться вирішити питання з блокадою. "Вони на нас тиснули на початку опалювального сезону, коли 45 тримали з тієї сторони блокаду, і жоден завод не заходив на територію України. Ми цю справу розрулили, думаю, і зараз те ж саме буде", — додав він.

Раніше ватажки "Л/ДНР" зажадали від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Інакше вони "погрожують" ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".