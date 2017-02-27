Росіяни погодили режим тиші в районі Авдіївки для відновлення електропостачання

Російська сторона СЦКК погодила режим тиші, але лише для відновлення електропостачання в районі Авдіївки. Про це повідомили преставники української сторони центру, пише УП.

"Російська сторона дала згоду на тимчасове припинення вогню по Авдіївському коксохімічному заводу – на відновлення електропостачання", - сказали УП в СЦКК.

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Режим припинення вогню починається з 13 години.

У той же час, що стосується припинення вогню для ремонтний робіт в районі Донецької фільтрувальної станціїросійська сторона не надала відповіді.

Як повідомляв УНІАН раніше, окупанти, відмовляючи надати гарантії припинення вогню, свідомо створюють передумови для погіршення гуманітарної ситуації в Авдіївці, яка через обстріли третю добу залишається без води і світла.

«Бойовики продовжують обстріли Адіївки та її околиць, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю. Українська сторона СЦКК констатує, що станом на 16.30 26 лютого продовжуються обстріли з боку НЗФ ОРДО позицій Збройних сил України, мирних населених пунктів та ключових об’єктів інфраструктури вздовж лінії розмежування», - йшлося у заяві СЦКК.