Обстріли Авдіївки: в СЦКК заявили, що російська сторона неспроможна виконувати покладені обов’язки

Про це йдеться у заяві Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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«Бойовики продовжують обстріли Адіївки та її околиць, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю. Українська сторона СЦКК констатує, що станом на 16.30 26 лютого продовжуються обстріли з боку НЗФ ОРДО позицій Збройних сил України, мирних населених пунктів та ключових об’єктів інфраструктури вздовж лінії розмежування», - йдеться у заяві.

В СЦКК зауважили, що особливо напруженою є обстановка в районі Авдіївки.

«Цієї доби противником застосовано в напрямку Авдіївки 20 снарядів калібру 125 мм, 20 мін калібру 120 мм та 37 мін калібру 82 мм, що є грубим порушенням Мінських домовленостей щодо заборони застосування важких типів озброєння», - додали в СЦКК.

Нагадується, що внаслідок застосування важкого озброєння 24 лютого було пошкоджено лінію електропередач «Макіївка - Авдіївський коксохімічний завод». Місто залишило без електропостачання. Крім того, зупинено роботу Донецької фільтрувальної станції, де внаслідок обстрілу НЗФ пошкоджено хлоропровід, а також основні елементи цього об’єкту, що забезпечує питною водою понад 600 тис. осіб в Авдіївці, Ясинуватій та Донецьку.

В СЦКК додали, що з боку Збройних сил України, а також військово-цивільних адміністрацій вжито вичерпних заходів для проведення аварійно відновлювальних робіт. Проте, такі роботи не можуть бути здійснені вже протягом останніх 48 годин внаслідок відмови з боку НЗФ ОРДО надати гарантії безпеки.

«Російська сторона СЦКК не спроможна виконувати покладені на неї обов’язки і не забезпечує проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт для відновлення електро- та водопостачання Авдіївки», - наголошується у заяві.

Крім того, в українська сторона в СЦКК констатувала, що такими діями НЗФ ОРДЛО вкотре грубо порушують норми міжнародного права, відверто нехтують положеннями Мінських домовленостей та свідомо створюють передумови для погіршення гуманітарної ситуації у місті.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Російська сторона в СЦКК відмовляється надавати письмові гарантії припинення вогню.