Бойовики заблокували гумштаб Ахметова у Горлівці: ОБСЄ повідомила деталі

За інформацією прес-служби місії, ОБСЄ уточнювала повідомлення про закриття центрів розподілу гуманітарної допомоги, передає Ліга.net.

"Директор будинку культури в Горлівці, де розташований центр фонду Ріната Ахметова, повідомив місії, що фонд закрив свій офіс 28 лютого. На місці спостерігачі бачили озброєних осіб", - зазначили в прес-службі.

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За словами представника фонду, центри розподілу гуманітарної допомоги в окупованих районах Донецької області закрилися.

Як повідомлялося, в гуманітарному штабі Ахметова заявили про блокування озброєними людьми роботи розподільчого центру на «Донбас Арені» і всіх пунктів видачі гуманітарного штабу на тимчасово не підконтрольній території Україні. Це торкнеться сотень тисяч людей похилого віку, інвалідів та молодих мам, які залишилися без гуманітарної допомоги.