До лікарні Дніпра сьогодні доправили 13 бійців АТО, за життя одного з них борються три бригади хірургів (відео)

Серед них – поранені, хворі та травмовані. Троє з важкими мінно-вибуховими ушкодженнями вже в обласній лікарні Мечникова. Відомо, що вони з Мар'їнки та Попасної, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ лікарні Дніпра помер поранений в Авдіївці начальник загону ДСНС - гендиректор коксохіму

Бійцю з осколковим пораненням стегна та руки вже надали допомогу травматологи. Його готують до переведення у військовий шпиталь. Натомість стан інших двох викликає занепокоєння лікарів. Одному бійцю осколки ушкодили живіт, груди та око. Інший - найтяжчий поранений - наразі на операційному столі. Одразу три бригади хірургів борються за життя 41-річного бійця.

"Отримав поранення в голову, передпліччя, живіт. Стан вкрай важкий. Наразі в операційній. Всі лікарі, незважаючи на передсвятковий день, перебувають на місці", - повідомив головний лікар обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.

Нагадаємо, 6 березня трьох поранених бійців з передової доправили до обласної лікарні Дніпра.