"Мордор замітає сліди": Геращенко прокоментувала повідомлення прокуратури РФ про лист Януковича Путіну

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

Так вона прокоментувавши повідомлення Генпрокуратури РФ про те, що Росія "не отримувала" листа від Януковича з проханням ввести війська в Україну.

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"Мордор (так називають державу-агресор - УНІАН.) замітає сліди й плутається у свідченнях. Янукович стає все більш важливим свідком", - зазначила Геращенко.

Раніше Генпрокуратура Росії відхрестилася від листа колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести російські війська в Україну, заявивши, що такого в РФ не отримували.

У листі повідомляється, що ні адміністрація президента, ні Рада Федерації не отримували ніякого листа Януковича про введення російських військ на територію України.