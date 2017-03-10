"Мордор замітає сліди": Геращенко прокоментувала повідомлення прокуратури РФ про лист Януковича Путіну
Росія намагається замести сліди своїх злочинів на території України.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.
Так вона прокоментувавши повідомлення Генпрокуратури РФ про те, що Росія "не отримувала" листа від Януковича з проханням ввести війська в Україну.
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"Мордор (так називають державу-агресор - УНІАН.) замітає сліди й плутається у свідченнях. Янукович стає все більш важливим свідком", - зазначила Геращенко.
Раніше Генпрокуратура Росії відхрестилася від листа колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести російські війська в Україну, заявивши, що такого в РФ не отримували.
У листі повідомляється, що ні адміністрація президента, ні Рада Федерації не отримували ніякого листа Януковича про введення російських військ на територію України.