Обстріл Авдіївки: бойовики потрапили у 9-поверхівку (відео вибуху)
Сьогодні через обстріли бойовиків близько 14:30 Авдіївка знову залишилася без електропостачання.
На Донбасі сьогодні, 11 березня, бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку. Мінімум двічі снаряди потрапили в житлову 9-поверхівку.
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Відео моменту одного з потужних вибухів від пострілу бойовиків виклав в Facebook користувач Влад Маховський.
"Снаряди лягають близько, б'ють по дев'ятиповерхівці. Ми на виїзд на потрапляння, дзвонять допомогти, попадання в Першотравневе", - написав він.
Маховський уточнив, що на відео видно, як снаряди прилетіли з боку окупованої бойовиками Ясинуватої.
Пізніше він написав, що в Авдіївці стало тихіше, але пропав телефонний зв'язок, проте є сигнал одного з провайдерів Інтернету.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні через обстріли бойовиків близько 14:30 Авдіївка знову залишилася без електропостачання.
Централізоване водопостачання Авдіївки здійснюється самопливом, теплопостачання міста забезпечується в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.