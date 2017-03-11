Ситуація в Авдіївці: водопостачання міста здійснюється самопливом, тепло подається за рахунок коксохіму

Централізоване водопостачання Авдіївки здійснюється самопливом, теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.

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Про це повідомляє перс-служба Державної служби України з надзвичайної ситуації.

«Станом на 17 годину 11 березня централізоване водопостачання Авдіївки здійснюється самопливом, теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів). До електроживлення, від генераторних установок Головного управління, підключено Авдіївську міську лікарню та Авдіївський міськвиконком», - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що з 07:00 12 березня планується залучити 7 генераторних установок Головного управління для забезпечення електроенергією об’єктів соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення.

Попередньо ремонтно-відновлювальні роботи будуть проводитися ТОВ «ДТЕК високовольтні електромережі» при наявності коридору та гарантії безпеки працівників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні через обстріли бойовиків близько 14:30 Авдіївка знову залишилася без електропостачання.