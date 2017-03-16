В Авдіївці повністю відновлено електропостачання

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. На даний час вода з Донецької фільтрувальної станції надходить населенню самопливом, також є запас питної води в резервуарі", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.