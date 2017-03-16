В Авдіївці повністю відновлено електропостачання
Сьогодні, 16 березня, електропостачання в місті Авдіївка Донецької області повністю відновлено. Запуск Донецької фільтрувальної станції планується 17 березня за наявності гарантій безпеки працівників.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. На даний час вода з Донецької фільтрувальної станції надходить населенню самопливом, також є запас питної води в резервуарі", - сказано в повідомленні.
Читайте такожОбстріл Авдіївки: бойовики потрапили у 9-поверхівку (відео вибуху)
Як повідомляв УНІАН, 11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.