В Авдіївці досі немає світла

Станом на ранок 13 березня централізоване електропостачання Авдіївки відсутнє. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 13 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання міста здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб. м. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 6 генераторів ДСНС", – йдеться в повідомленні.

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До аварійно-відновлювальних робіт від Держнс залучено 22 особи та 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, 12 березня, російсько-окупаційні війська у черговий раз грубо порушили Мінські домовленості.

«Близько 19-ї години російські окупанти розпочали обстріл позицій українських військових у районі населеного пункту Авдіївка із застосуванням реактивних установок залпового вогню БМ-21 “Град”. Станом на 21.15 було випущено більше 10-ти ракет в напрямку позицій підрозділів Збройних Сил України», – повідомили у штабі АТО.