На Світлодарській дузі знищено ворожу БМП - волонтер
14:22, 17 березня 2017Війна
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На Світлодарській дузі знищено БМП терористів.
Знищено ворожу БМП / Скріншот
БМП "орків" знищена на Світлодарской дузі, написав на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.
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"Вона раз виїхала й відпрацювала по наших позиціях, другий раз виїхала і обстріляла наш передок, а третій раз все, не зрослося", - йдеться у його повідомленні.
Також волонтер розповів, що є 300-ті (поранені - УНІАН.).
Раніше за кілометр від руїн Донецького аеропорту український офіцер-десантник Стас протитанковою керованою ракетою знищив ворожу бойову машину піхоти.
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