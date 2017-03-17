На Світлодарській дузі знищено ворожу БМП - волонтер

БМП "орків" знищена на Світлодарской дузі, написав на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.

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"Вона раз виїхала й відпрацювала по наших позиціях, другий раз виїхала і обстріляла наш передок, а третій раз все, не зрослося", - йдеться у його повідомленні.

Також волонтер розповів, що є 300-ті (поранені - УНІАН.).

Раніше за кілометр від руїн Донецького аеропорту український офіцер-десантник Стас протитанковою керованою ракетою знищив ворожу бойову машину піхоти.