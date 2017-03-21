Штаб АТО: в бою під Водяним 8 бойовиків убито, ще 16 поранені

У бою під Водяним сьогодні противник поніс значні втрати: 8 бойовиків загинули, ще 16 поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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«За уточненою інформацією, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 8 найманців вбиті, ще 16 поранені.

Як повідомляв УНІАН, за вчорашній день найбільше обстрілів позицій ЗСУ з використанням важкого озброєння сьогодні зафіксовано на Маріупольському напрямку.