Штаб АТО: в бою під Водяним 8 бойовиків убито, ще 16 поранені
00:38, 21 березня 2017Війна
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Бій з окупантами відбувся на Маріупольському напрямку.
Бойовики / скріншот
У бою під Водяним сьогодні противник поніс значні втрати: 8 бойовиків загинули, ще 16 поранені.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
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«За уточненою інформацією, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати», - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, 8 найманців вбиті, ще 16 поранені.
Як повідомляв УНІАН, за вчорашній день найбільше обстрілів позицій ЗСУ з використанням важкого озброєння сьогодні зафіксовано на Маріупольському напрямку.
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