У штабі АТО заявляють, що на Торецькому фенольному заводі українських військових і техніки немає

У штабі АТО заявляють, що на Торецком фенольному заводі українських військових і техніки немає.

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Про це повідомляє прес-центр штабу на своїй сторінці в Facebook.

«У зв'язку з поширенням окремими Інтернет-ресурсами інформації про прибуття на фенольний завод, що в Торецьке, групи військовослужбовців радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту ВСУ для оцінки ймовірних пошкоджень приміщень заводу внаслідок їх використання підрозділами українського війська, прес-центр штабу АТО заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності», - наголошується в повідомленні.

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У штабі запевнили, що на території Торецкого фенольного заводу не розміщено жодного з підрозділів ЗСУ. Військова техніка та боєприпаси на підприємстві не зберігаються.

«Така інформація розміщується спеціально противником з метою створення в суспільстві напруги і дискредитації Збройних Сил України», - додали в прес-центрі.

Як повідомлялося, раніше низка інтернет-ресурсів бойовиків опублікували інформацію про те, що в Торецк прибула групи офіцерів (10 осіб) з управління військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ВСУ для підготовки диверсії на місцевому фенольному заводі.