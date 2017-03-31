Місія ОБСЄ минулої доби зафіксувала на Донбасі близько 1,2 тисячі вибухів

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що минулої доби зафіксувала у Донецькій і Луганській областях близько 1,2 тис. вибухів.

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Про це йдеться у звіті станом на 19.30 за 30 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 760 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 520 вибухів)", - йдеться у звіті.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму тиші, включаючи близько 440 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (близько 260 вибухів)", - додали у місії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, бойовики із застосуванням важкого озброєння 50 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено.