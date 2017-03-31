Бойовики з важкого озброєння 50 разів обстріляли позиції сил АТО
Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку.
Сьогодні бойовики із застосуванням важкого озброєння 50 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Зазначається, що найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Артилерією калібру 122 мм і мінометами 120 калібру ворог накривав морських піхотинців у Широкиному, Гнутовому та Водяному. По захисниках Павлополя бойовики стріляли з артсистем 122 калібру, а з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів бив по морських піхотинцях у Водяному.
«В районі Широкиного російсько-терористичні підрозділи застосовували також зенітні установки ЗУ-23-2, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Під Новотроїцьким активізувались ворожі снайпери. Зі стрілецької зброї було обстріляно контрольний пункт «Мар’їнка», йдеться у повідомленні.
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За даними штабу, на Донецькому напрямку гаряче було поблизу Луганського, Троїцького та Зайцевого, де терористи били з мінометів 82 калібру. З озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник обстрілював оборонців шахти Бутівка та Луганського, з гранатометів гатили по захисниках Авдіївки та Верхньоторецького. Снайпери противника активізувалися під Авдіївкою та Новотроїцьким.
На Луганщині з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи накривали позиції сил АТО в районі Кримського. А з мінометів 120 калібру били в районі Верхньоторецького.
«Аби подавити вогневу активність противника, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь», - додали в прес-центрі.