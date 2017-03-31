Бойовики з важкого озброєння 50 разів обстріляли позиції сил АТО

Сьогодні бойовики із застосуванням важкого озброєння 50 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Артилерією калібру 122 мм і мінометами 120 калібру ворог накривав морських піхотинців у Широкиному, Гнутовому та Водяному. По захисниках Павлополя бойовики стріляли з артсистем 122 калібру, а з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів бив по морських піхотинцях у Водяному.

«В районі Широкиного російсько-терористичні підрозділи застосовували також зенітні установки ЗУ-23-2, озброєння БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Під Новотроїцьким активізувались ворожі снайпери. Зі стрілецької зброї було обстріляно контрольний пункт «Мар’їнка», йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, на Донецькому напрямку гаряче було поблизу Луганського, Троїцького та Зайцевого, де терористи били з мінометів 82 калібру. З озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник обстрілював оборонців шахти Бутівка та Луганського, з гранатометів гатили по захисниках Авдіївки та Верхньоторецького. Снайпери противника активізувалися під Авдіївкою та Новотроїцьким.

На Луганщині з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи накривали позиції сил АТО в районі Кримського. А з мінометів 120 калібру били в районі Верхньоторецького.

«Аби подавити вогневу активність противника, українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь», - додали в прес-центрі.