У Міноборони розповіли про кількість загиблих і поранених у вчорашніх боях на Донбасі

В зоні АТО за минулу добу серед поранених українських військовослужбовців є одна жінка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 13 зазнали поранень та травм, серед яких - одна жінка", - сказав він.

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Лисенко висловив співчуття близьким та рідним загиблих воїнів.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 69 ворожих обстрілів на Донбасі. Двоє українських військових загинули, 13 поранені й травмовані.