У Міноборони розповіли про кількість загиблих і поранених у вчорашніх боях на Донбасі
12:57, 31 березня 2017Війна
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Серед поранених за добу в АТО військовослужбовців одна жінка.
За минулу добу двоє українських військовослужбовців загинули / dnl.com.ua
В зоні АТО за минулу добу серед поранених українських військовослужбовців є одна жінка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 13 зазнали поранень та травм, серед яких - одна жінка", - сказав він.
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Лисенко висловив співчуття близьким та рідним загиблих воїнів.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 69 ворожих обстрілів на Донбасі. Двоє українських військових загинули, 13 поранені й травмовані.
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