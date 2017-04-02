Окупанти продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій ЗСУ - штаб АТО

З початку доби у зоні проведення антитерористичної операції окупанти продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних сил України, поранено одного бійця.

Як повідомляється у зведенні прес-центру АТО на 18.00, «ситуація в зоні проведення АТО стабілізувалась. Незважаючи на досягнуті домовленості Тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій ЗС України. З початку доби ворог 15 разів порушив режим «тиші».

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Найбільшу активність противник проявляв на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціям морських піхотинців в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Водяного.

«На одному з будинків у населеному пункті Саханка, що розташований на тимчасово непідконтрольній Україні території, ворог, піднявши прапор нашої держави, зі стрілецької зброї обстрілював морських піхотинців поруч Широкиного», - зазначили у штабі.

На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зі станкового протитанкового гранатомету противник вів вогонь по позиціям поблизу Новоселівки Другої. З ручного протитанкового гранатомету терористи обстрілювали опорні пункти в районі Зайцевого.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів ворог вів вогонь по позиціях поблизу населеного пункту Кримське.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», - наголосили у штабі.