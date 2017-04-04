ЗСУ прийняли на озброєння бронеавтомобіль "Козак-2" (відео)

ЗСУ прийняли на озброєння бронеавтомобіль приватного вітчизняного виробника "Козак-2". Це - друга модифікація відомого за часи війни "Козака".

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Новий броньовик витримав кількамісячні випробування за всіма армійськими параметрами, його навіть підривали мінами.

"Козак-2" призначений для перевезення як особового складу, так і озброєння, на ньому можна патрулювати місцевість та проводити спецоперації. Авто витримує прямі влучання набоїв калібру 7.62 та захищає від мінних осколків.

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2016-го року в зону АТО вирушили 6 новітніх броньованих автомобілів "Козак-2" і три модернізовані бронетранспортери.