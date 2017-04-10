У зоні АТО офіцер вистрілив у п’яного військового - штаб

У зоні проведення АТО командир одного з підрозділів Збройних Сил України застосував зброю проти свого підлеглого, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«За попередньою інформацією, у розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил АТО, група військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння відмовилась виконувати наказ командира та поводила себе агресивно. Така поведінка військовослужбовців становила реальну загрозу життю та здоров’ю офіцера. Реагуючи на ситуацію, командир підрозділу, здійснивши три попереджувальні постріли у повітря, а згодом попереджувальні постріли у землю, вистрелив по ногах агресивного нетверезого військовослужбовця», - зазначили в штабі.

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Військовослужбовця доставили до лікарні міста Бахмут, де надали необхідну медичну допомогу та встановили діагноз: «вогнепальне кульове поранення нижньої третини правої гомілки нижньої стопи».

«Водночас лікарі медичного закладу засвідчили, що під час поранення постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння, в його крові було виявлено 1,29 проміле алкоголю. Обставини з’ясовуються», - додали в прес-центрі.

Зараз на місці події працюють представники військової комендатури міста Бахмут та оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Раніше у зоні АТО військовий застрелив співслужбовця.