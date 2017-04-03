У зоні АТО військовий застрелив співслужбовця
13:38, 03 квітня 2017Війна
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За попередньою інформацією, трагедія сталась внаслідок необережного поводження зі зброєю.
На Донбасі військовослужбовець застрелив іншого військового / Фото УНІАН
У зоні АТО військовослужбовець через необережне поводження зі зброєю застрелив іншого військовослужбовця.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
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Сьогодні в одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив іншого військовослужбовця. За попередньою інформацією, трагедія сталась внаслідок необережного поводження зі зброєю, йдеться у повідомленні.
Обставини з’ясовуються. На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції.
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