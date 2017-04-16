У Бахмуті затримано бойовика, який охороняв штаб "ДНР"

Правоохоронці Бахмута затримали бойовика, який охороняв "штаб ДНР" у захопленій прокуратурі. Про це повідомили у поліції Донецької області.

У травні 2014 року чоловік вступив до лав бойовиків, йому одразу довірили охорону "штабу ДНР", який розташовувався в адміністративній будівлі місцевої прокуратури.

"Отримавши позивний і озброївшись автоматом Калашникова, чоловік здійснював контроль за будівлею. Охоронцю "штабу" дозволено було застосовувати зброю в разі нападу на будівлю солдат ЗСУ, а також тих громадян, які не підтримували ідею "русского мира", - йдеться у повідомленні поліції.

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При цьому грошей новобранець за службу не отримував, працював "за ідею". Після того, як ватажки дізналися про те, що найманець має водійське посвідчення, його було переведено на посаду водія помічника коменданта "ДНР".

Згодом терорист попросив перевести служити його на незаконно встановлений блокпост у районі м. Ямпіль. На цій посаді він здійснював перевірку транспортних засобів, документів, а також проводив огляд громадян. А через місяць він виїхав до РФ.

Через декілька місяців бойовик вирішив повернутися додому, в український Бахмут. Там про нього дізналися правоохоронці. Проти бойовика відкрито кримінальне провадження за ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України, за що загрожує до 8 років позбавлення волі.