МЗС: підрив патруля ОБСЄ на окупованій території підтверджує спроби Кремля і бойовиків залякати спостерігачів

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганщини підтверджує спроби Кремля та бойовиків залякати спостерігачів місії.

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Про це сказано у коментарі у зв’язку із загибеллю та пораненням спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«В Україні з глибоким болем і сумом сприйняли звістку про загибель одного та пораненням декількох спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні 23 квітня 2017 року на тимчасово окупованій Російською Федерацією території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)», - зазначається у коментарі.

В МЗС висловили щирі співчуття сім’ї загиблого та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

В українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що розглядають «серйозний інцидент, що стався на території, контрольованій підтримуваними Росією незаконними збройними формуваннями, як підтвердження спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ, звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування».

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МЗС вкотре закликало Росію виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей та вжити всіх невідкладних заходів з тим, щоб негайно припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, а також гарантувати повну їх безпеку та безперешкодний доступ СММ до всієї окупованої території ОРДЛО, включно до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

При цьому у міністерстві запевнили, що українська сторона зробить все можливе з метою забезпечення невідкладного, всебічного та неупередженого розслідування цього злочину з метою притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень.