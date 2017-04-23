Підрив авто ОБСЄ: поранені спостерігачі знаходяться в лікарні в окупованому Луганську

21:13, 23 квітня 2017
Війна
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Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомив, що члени команди проходять медичні огляди.

Спостерігачі ОБСЄ проходять медичні огляди / Фото УНІАН

Двоє спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які були поранені внаслідок підриву автомобіля на міні, перебувають в лікарні у тимчасово окупованому Луганську. 

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Про це перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві. 

«Члени команди, які зазнали поранень внаслідок цього інциденту, зараз перебувають в лікарні у Луганську, вони проходять медичні огляди, і ми зможемо надати подальші деталі вже за результатами цього огляду», - сказав він. 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії 

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Теги: #Донбас#підрив автомобіля ОБСЄ