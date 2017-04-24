Хуг: рішення про збройну місію на Донбасі має приймати постійна рада ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Олександр Хуг заявляє, що рішення про розгортання озброєної місії організації на Донбасі має приймати Постійна рада ОБСЄ.

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Про це Хуг сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, чи не розглядають в ОБСЄ питання щодо розміщення на сході України озброєної місії у зв’язку з підривом патруля СММ.

«На ухвалення таких рішень має повноваження Постійна ради ОБСЄ, яка може або змінити наш мандат або створити іншу місію», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

Довідка УНІАН. Президент України Петро Порошенко неодноразово наголошував на необхідності розгортання на сході держави з метою гарантування безпеки озброєної поліцейської місії ОБСЄ. Однак на формування такої місії необхідна згода всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.