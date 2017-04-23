Хуг про підрив патруля ОБСЄ на Донбасі: "Тієї міни там взагалі не повинно було бути"
Він заявив, що закладення мін на дорозі, де підірвався патруль організації, суперечить Мінському меморандуму від 2014 року.
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що місія рішуче налаштована працювати відповідно до свого мандатому і вживає заходів для забезпечення безпеки своїх патрулів на Донбасі.
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Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ми налаштовані рішуче щодо реалізації нашого мандата», - підкреслив Хуг.
«Разом з тим хочу зазначити, що тієї міни (на якій сьогодні підірвався патруль ОБСЄ – УНІАН) там взагалі не повинно було бути», - додав він.
«Ми вживаємо всіх заходів, щоб патрулі, які знаходяться в цьому районі, пересувалися безпечно. Подальші заходи будуть прийматися за результатами оцінки», - зазначив він.
Хуг заявляє, що закладення мін на дорозі, де підірвався патруль організації, суперечить Мінському меморандуму від 2014 року.
«Дорога, якою прямував патруль місії, раніше використовувалася як патрулями місії, так і місцевим транспортом. Мін там не повинно було бути взагалі», - заявив він.
«Будь-хто, хто причетний до закладання міни, в результаті вибуху якої загинув і поранені члени патруля, повинен бути притягнутий до відповідальності», - додав Хуг.
Він нагадав, що меморандумом від 19 вересня 2014 року, підписаним Тристоронньою контактною групою, заборонено встановлення мінно-вибухових інженерних загороджень у межі зони безпеки і передбачено зобов'язання щодо зняття всіх таких раніше встановлених загороджень.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.