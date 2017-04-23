Хуг про підрив патруля ОБСЄ на Донбасі: "Тієї міни там взагалі не повинно було бути"

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що місія рішуче налаштована працювати відповідно до свого мандатому і вживає заходів для забезпечення безпеки своїх патрулів на Донбасі.

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Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми налаштовані рішуче щодо реалізації нашого мандата», - підкреслив Хуг.

«Разом з тим хочу зазначити, що тієї міни (на якій сьогодні підірвався патруль ОБСЄ – УНІАН) там взагалі не повинно було бути», - додав він.

«Ми вживаємо всіх заходів, щоб патрулі, які знаходяться в цьому районі, пересувалися безпечно. Подальші заходи будуть прийматися за результатами оцінки», - зазначив він.

Хуг заявляє, що закладення мін на дорозі, де підірвався патруль організації, суперечить Мінському меморандуму від 2014 року.

«Дорога, якою прямував патруль місії, раніше використовувалася як патрулями місії, так і місцевим транспортом. Мін там не повинно було бути взагалі», - заявив він.

«Будь-хто, хто причетний до закладання міни, в результаті вибуху якої загинув і поранені члени патруля, повинен бути притягнутий до відповідальності», - додав Хуг.

Він нагадав, що меморандумом від 19 вересня 2014 року, підписаним Тристоронньою контактною групою, заборонено встановлення мінно-вибухових інженерних загороджень у межі зони безпеки і передбачено зобов'язання щодо зняття всіх таких раніше встановлених загороджень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.