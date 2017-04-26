На Донбасі воюють італійські найманці - La Stampa

Громадяни Італії виявилися як серед добровольців на стороні українських урядових військ, так і серед російських терористів. Хоча більшість з них воюють на боці сил Росії. На сьогодні достеменно відома ціла низка імен, передає DT.UA з посиланням на італійську газету La Stampa.

І майже всі вони з північної Італії. Турин став головним центром вербування в південноєвропеоїдній країні. З цього міста, зокрема, 55-річний Франческо Севаріо Фонтану, який ще в 2014 році став добровольцем батальйону "Азов".

"Нам доводиться не легко. У нас мало зброї, а сутички в основному на близькій дистанції. У хід йдуть навіть коктейлі "Молотова", - сказав італієць, який в Україні отримав позивний "Стан". Він постійно курсує між П'ємонтом і Україною.

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З Турина родом і Вальтер Небіоло. Раніше він був будівельником, довгий час жив у Лігурії. Проте нещодавно поліція заарештувала його за те, що ховав у гаражі зброю і боєприпаси. На своїй сторінці у Facebook він опублікував кілька фото, де він у бронежилеті, шоломі і з кулеметом. Небіоло заперечує, що був найманцем. Він зазначає, що був сподвижником "руху захисту Європи", який зародився після агресії Росії проти України.

Кілька італійців з Турина також вирушили на Донбас, але не для того, щоб воювати, а щоб надавати першу медичну допомогу. Так, наприклад, вчинив колишній десантник на прізвисько "Карло". "Я не хочу проблем з проросійськими бойовиками. Їхні італійські прихильники постійно погрожують", - пояснив він. На фронті він надає першу медичну допомогу пораненим українським військовим. "Я вчу солдатів, як стабілізувати рану, перш ніж транспортувати поранених у тил", - говорить він.

У Турин і ведуть сліди двох інших бійців, які, правда, воювали на Донбасі на боці Москви. Їхні імена не розголошуються, оскільки розслідування проти них триває. Ймовірно, вони були членами міжнародної групи, натхненної громадянською війною в Іспанії. Ця група з 2015 року вербувала бойовиків у російський терористичний загін "Призрак" у Донецьку.

Видання пише, що щонайменше 10 італійців воюють на боці російських бойовиків, яких фінансує Москва. Одним з найвідоміших найманців став Антоніо Катальдо. Журналісти зазначають, що він професіонал. У Росії і Казахстані він навчався різних методів війни, рукопашного бою і стрибків з парашутом. Катальдо був найманцем в Панамі та Лівії. Тепер він вісім місяців провів на Донбасі у складі бойовиків, які захопили Луганськ. Від них італієць отримав дві нагороди. Він сподівається найближчим часом вирушити у Сирію.

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У Луганську воює і втікач від італійського правосуддя, колишній ультрас Андреа Палмері. В Італії його засудили до майже чотирьох років ув'язнення за вбивство лівого активіста. А з 2014 року він воює проти тих, кого Кремль називає "українськими нацистами". Хоча Палмері з гордістю демонструє тату у формі свастики у себе на плечі. "На Донбасі я нарешті почуваюся, як вдома. Тому що тут я в оточенні справжніх фашистів", - каже найманець.

"Спартак" - це позивний колишнього солдата італійської армії Массіміліано Каваллері. Він воює на боці російських терористів у Луганську. На Facebook він хвалиться нагородами, які отримав від бойовиків. "Кожен раз, коли я стріляв в українського солдата, уявляв, що вбиваю одного з наших політиків у Брюсселі", - сказав італієць.

На боці Росії воює і виходець з Рима Альберто Фазоло - активіст "Міжнародного форуму Донбасу". Ця організація вербує найманців для Кремля. А в Італії прикривається утраправими організаціями.

Видання пише, що "лівий" з Венето Еді Онгаро зізнався журналістам, що був завербований у таверні міста Портогруаро. Він став російським найманцем через безробіття. Онгаро теж був членом загону "Призрак", ймовірно, з двома іншими туринцями.