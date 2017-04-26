Через Дебальцеве в бік Донецька йдуть великі колони техніки з військовими у формі РФ - Тимчук

Протягом останнього тижня через Дебальцеве з боку Луганська у напрямку Донецька бойовики переміщують військову техніку. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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"Техніка перекидається через місто в т. ч. в денний час, іноді – великими колонами, наприклад, до складу однієї з колон входило близько 20 автомобілів, у т. ч. зі встановленими зенітними установками типу ЗУ-23-2, також перевозилося близько 200 військовослужбовців у камуфляжній формі російського зразка", - написав Тимчук.

Він зазначив, що раніше техніку та особовий склад російських військ в районі Дебальцевого перекидали виключно вночі і по об'їзній дорозі між трасами М-04 і М-03, без проїзду вулицями міста.

Раніше Тимчук повідомив, що в моргах Луганська підготовані до відправки в Росію 7 трупів російських військовослужбовців і найманців, ліквідованих за минулі п'ять діб.