У Луганську підготували "вантаж-200" до відправки в Росію - ІС

До відправки в РФ у моргах Луганська підготовлено 7 трупів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"У моргах Луганська підготовлено до відправки в Росію 7 трупів російських військовослужбовців і найманців, ліквідованих за минулі п'ять діб ("вантаж-200")", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-терористичні війська 65 раз обстріляли позиції Збройних сил України. Троє українських захисників загинули, ще четверо отримали поранення.