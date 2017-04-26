У Луганську підготували "вантаж-200" до відправки в Росію - ІС
10:08, 26 квітня 2017Війна
2103
Черговий "вантаж-200" з Донбасу мають намір відправити в РФ.
Російсько-терористичні війська зазнають втрат на Донбасі / news.vice.com/Harriet Salem
До відправки в РФ у моргах Луганська підготовлено 7 трупів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
Читайте такожУ лікарнях Донецька перебувають понад 200 поранених бойовиків, морги міста забиті - ІС
"У моргах Луганська підготовлено до відправки в Росію 7 трупів російських військовослужбовців і найманців, ліквідованих за минулі п'ять діб ("вантаж-200")", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-терористичні війська 65 раз обстріляли позиції Збройних сил України. Троє українських захисників загинули, ще четверо отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter