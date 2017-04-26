На репетиції "параду" в окупованому Донецьку помітили російську техніку (відео)

Волонтери знайшли чергові докази поставок російських озброєнь бойовикам на окуповані території Донбасу. Про це йдеться у матеріалі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Так, в опублікованому відео так званого міністерства інформації "ДНР" під назвою "Репетиція параду перемоги. Військова техніка. 25.04.2017" були продемонстровані зразки російської військової техніки.

Читайте такожВолонтери ідентифікували куратора терористів "ДНР" - ГРУшника (фото)

Серед них - КАМАЗ-5350 сімейства "Мустанг" (початок виробництва 2003 рік), вантажівка Урал-4320 з дизельним двигуном ЯМЗ-238 (початок виробництва 1994 рік) і модифікація БТР-80 з прицілом ТКН-4ГА-01 (початок модернізації 2012).

"Ця техніка в Україну не експортувалася і стати трофеєм, здобутим у бою з підрозділами ЗСУ, не могла", - наголосили волонтери.