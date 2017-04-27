У "ЛДНР" під прикриттям підготовки до "параду" стягують особовий склад та важку техніку - волонтери

Під прикриттям підготовки до військового "параду" бойовики активно стягують особовий склад та важку техніку у передмістя Донецька і у Луганську область. Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" на сторінці організації у Facebook.

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"Це підтверджують і майже всі командири підрозділів на передовій, з якими вдалось поспілкуватись під час чергової поїздки", - констатують вони.

Крім того, активність терористів фіксується і з безпілотних апаратів, якими останнім часом фонд посилив позиції ЗСУ на передовій.

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомляв, що протягом останнього тижня через Дебальцеве з боку Луганська у напрямку Донецька бойовики переміщують військову техніку.