ЗСУ збили безпілотник, який літав над військовою частиною

У п'ятницю, 28 квітня, близько 11:40 над територією однієї з військових частин ЗСУ було виявлено безпілотник. Про це Генеральний штаб Збройних сил України написав на своїй сторінці у Facebook.

"Військовослужбовці добового наряду збили БПЛА з використанням стрілецької зброї. Водночас, добовим нарядом цієї військової частини затримано трьох осіб, які здійснювали керування БПЛА та несанкціонований запуск над військовим об’єктом", - йдеться у повідомленні.

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За словами Генштабу, затриманих передали поліції. "Будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть збиватися без попереджень, причетні до таких інцидентів особи – затримуватися та притягатися до відповідальності згідно із законодавством України", - попередили у ГШ.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Авдіївці в город жінки впав безпілотний літальний апарат, який, за всіма ознаками, вироблений в Росії.