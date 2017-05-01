Доба в зоні АТО: 54 ворожих обстріли, один український боєць загинув, семеро поранені

Бойовики не припиняють обстрілювати сили АТО, за минулу добу один український воїн загинув, ще сім військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби бойовики 54 рази відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм і 82-мм гранатометів і стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного, Гнутового і Широкіного.

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Поблизу Мар'їнки противник відкривав вогонь по позиціях українських військ з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах сил АТО поблизу Павлополю і Красногорівки бойовики гатили з протитанкових гранатометів і кулеметів великих калібрів. Також кулемети великих калібрів обстрілювали позиції ЗСУ у Новогригоріці. Стрілецьку зброю противник застосував під Лебединським і Чермаликом. У Мар'їнці, Богданівці і Водяному діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і вогнем великокаліберних кулеметів противник накривав позиції ЗСУ у Авдіївці, Верхнеторецькому і Опитному.

По шахті "Бутівка" і Зайцевому зафіксовано обстріли з гранатометів, а біля Троїцького ще і з кулеметів великих калібрів.

Також великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю ворог застосував поблизу Кам'янки і Пісків.

На Луганському напрямку з 120-міліметрових мінометів бойовики били по опорним пунктах у Катеринівки і Троїцького.

Поблизу Новозванівки стріляли з 82-міліметрових мінометів, гранатометів і кулеметів великих калібрів.

Також гранатомети різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по захисникам Кримського, Попасної, Валуйського і Станиці Луганської, а стрілецьку зброю ворог використав проти захисників Лобачова.

Як повідомляється, в окремих випадках, коли виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню.