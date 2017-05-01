Доба в зоні АТО: 54 ворожих обстріли, один український боєць загинув, семеро поранені
Бойовики продовжують застосовувати важке озброєння вздовж всієї лінії розмежування.
Бойовики не припиняють обстрілювати сили АТО, за минулу добу один український воїн загинув, ще сім військовослужбовців отримали поранення.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби бойовики 54 рази відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ.
На Приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм і 82-мм гранатометів і стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного, Гнутового і Широкіного.
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Поблизу Мар'їнки противник відкривав вогонь по позиціях українських військ з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
По опорних пунктах сил АТО поблизу Павлополю і Красногорівки бойовики гатили з протитанкових гранатометів і кулеметів великих калібрів. Також кулемети великих калібрів обстрілювали позиції ЗСУ у Новогригоріці. Стрілецьку зброю противник застосував під Лебединським і Чермаликом. У Мар'їнці, Богданівці і Водяному діяли ворожі снайпери.
На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і вогнем великокаліберних кулеметів противник накривав позиції ЗСУ у Авдіївці, Верхнеторецькому і Опитному.
По шахті "Бутівка" і Зайцевому зафіксовано обстріли з гранатометів, а біля Троїцького ще і з кулеметів великих калібрів.
Також великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю ворог застосував поблизу Кам'янки і Пісків.
На Луганському напрямку з 120-міліметрових мінометів бойовики били по опорним пунктах у Катеринівки і Троїцького.
Поблизу Новозванівки стріляли з 82-міліметрових мінометів, гранатометів і кулеметів великих калібрів.
Також гранатомети різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по захисникам Кримського, Попасної, Валуйського і Станиці Луганської, а стрілецьку зброю ворог використав проти захисників Лобачова.
Як повідомляється, в окремих випадках, коли виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню.