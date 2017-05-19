Бойовики обстріляли житлові райони Бердянського і Широкиного

Проросійські бойовики ввечері 18 травня обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.

Про це йдеться в повідомленні української сторони Спільного центру з контролю і координації.

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"В результаті попадання снарядів, повністю зруйновано два житлових будинки по вулиці Морській, ще кілька будівель отримали серйозні пошкодження. В результаті системних обстрілів з боку НЗФ по всій вулиці майже не залишилося жодного цілого присадибного будинку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, трохи пізніше був обстріляний житловий сектор селища Широкине.

Внаслідок обох обстрілів ніхто з мирних жителів не постраждав.