Волонтер про росіян: якщо почнеться якась нестабільність в Україні, вони рушать далі

Відомий волонтер і блогер Роман Синіцин вважає, що якщо в Україні станеться серйозна політична або економічна криза, Росія спробує завоювати її воєнним методом. Таку думку він висловив в інтерв'ю "Апострофу".

"Якщо почнеться якась нестабільність, вони рушать далі", — каже волонтер. Він зазначає, що Росія формує армії, батальйонні групи, створює нові армії біля кордону з Україною, постійно проводить навчання. Волонтер вважає, що Росія "грає в довгу", може чекати і рік, і три.

Читайте такожНа Донбасі бойовики пустили у хід "Гради", є поранені серед ЗСУ

Синіцин вказує, що так вже історично склалося, що Росія завжди хотіла завоювати Україну, і вона від цього не відступиться.

За словами волонтера, для того, щоб убезпечити Україну, потрібна сильна, боєздатна армія і нормальний патріотичний народ. Він вважає, що таких в Україні зараз близько 30 відсотків, 40% людей все одно, а ще 30% — це якась явна чи прихована "вата".