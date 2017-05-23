На Донбасі виявлено елементи російської зброї (фото)
На Донеччині співробітники Служби безпеки України виявили чергові факти застосування бойовиками проти сил АТО зброї російського виробництва.
Після огляду наслідків обстрілу позицій одного з підрозділів ЗСУ терористами "ДНР", які вели вогонь з місця неподалік траси "Бахмут-Дебальцеве", оперативники спецслужби виявили хвостові частини від пострілу 93-мм реактивного піхотного вогнемета "Шмель", повідомили у прес-службі СБУ.
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"За висновками експертів, маркування боєприпасів свідчить про приналежність хвостових частин вогнемету, що використовують збройні сили РФ, і виготовлені вони у 2003 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на території України виробництво подібних боєприпасів не здійснюється. Наразі тривають відповідні процесуальні дії.