З початку року кількість постраждалих серед цивільних на Донбасі зросла на 110% – Хуг

За перші майже п'ять місяців 2017 року кількість постраждалих серед цивільних громадян на Донбасі зросла на 110% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це під час брифінгу у Києві сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"З початку цього року станом на 24 травня ми підтвердили дані про 225 випадків жертв серед цивільного населення - 44 загинуло, 181 поранено. За аналогічний період минулого року ми підтвердили дані про 107 випадків - 84 поранених і 23 загиблих. Це свідчить про збільшення на 110%, якщо порівнювати з показниками за аналогічний період у 2016 році", - сказав він.

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"Минулого тижня, коли спостерігалося зменшення рівня насильства, ми зафіксували шість жертв серед цивільного населення. Один із них загиблий. Позаминулого тижня (8-14 травня) ми підтвердили дані про 16 випадків, в тому числі п'ять зі смертельними наслідками", - сказав Хуг.

За його словами, в одному випадку четверо людей загинули і один отримав поранення. Також Хуг сказав, що залишилася сиротою 4-річна дитина, коли, за оцінкою місії, артилерійський снаряд влучив у будинок в Авдіївці.

"Очевидно, що існує взаємозв'язок між рівнем насильства і між кількістю жертв. Чим більше вибухів та пострілів, тим більша вірогідність того, що люди загинуть або дістануть поранення", - заявив Хуг.

"За два тижні, з 8 до 21 травня, понад 81% цивільних осіб загинули або дістали поранення внаслідок обстрілів, практично 14% - від вогню зі стрілецької зброї, і майже 5% - від детонації мін та боєприпасів, що не розірвалися раніше. Ці невинні люди поповнили список загиблих та поранених, що стає дедалі довшим", - сказав Хуг.