ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинув 21 мирний житель

З початку року внаслідок конфлікту на Донбасі постраждали 116 цивільних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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«За цей рік число жертв серед цивільного населення сягає 116 осіб. З них 21 – загиблий та 95 – поранені», - сказав він і додав: «Цього б не трапилось, якби там не було зброї»

Раніше повідомлялося, що минулого тижня СММ зафіксувала принаймні 3930 вибухів від вогню із застосуванням реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.