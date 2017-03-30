ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинув 21 мирний житель
16:37, 30 березня 2017Війна
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Ще 95 цивільних осіб були поранені.
Минулого тижня СММ зафіксувала принаймні 3930 вибухів від вогню / УНІАН
З початку року внаслідок конфлікту на Донбасі постраждали 116 цивільних громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
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«За цей рік число жертв серед цивільного населення сягає 116 осіб. З них 21 – загиблий та 95 – поранені», - сказав він і додав: «Цього б не трапилось, якби там не було зброї»
Раніше повідомлялося, що минулого тижня СММ зафіксувала принаймні 3930 вибухів від вогню із застосуванням реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.
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