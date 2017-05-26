Волонтер показав наслідки обстрілу бойовиками Мар'їнської лікарні (фото)

Увечері в четвер бойовики обстрілювали Красногорівку з важкого озброєння. Обстрілом сильно пошкоджена лікарня в сусідній Мар'їнці. Про це на сторінці в Facebook написав голова Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

Читайте такожПозиції "ДНР" поблизу Маріуполя залишили чеченці (відео)"Сьогодні вночі в ході обстрілу з артилерії Красногорівки сильні пошкодження отримали корпуси Мар'їнської центральної районної лікарні", - написал Каплін.

Він додав, що момент обстрілу в стаціонарі терапевтичного відділення перебували хворі.

Раніше про обстріл лікарні в Красногорівці повідомили в штабі АТО. Ніхто з хворих і медичного персоналу не постраждав, але у будівлі вибите скло. Найближчим часом лікарня змушена буде обмежити надання медичних послуг жителям Красногорівки та сусідніх населених пунктів.