Озброєний бойовик не пропустив місію ОБСЄ через блокпост на Донеччині

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що озброєний бойовик "ДНР" не дозволив патрулю місії проїхати через блокпост у селі Козацьке на півдні Донецької області.

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Про це йдеться у звіті за 30 травня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Озброєний чоловік не пропустив Спеціальну моніторингову місію через блокпост у контрольованому "ДНР" Козацькому (за 36 км на північний схід від Маріуполя). СММ поінформувала СЦКК", - сказано у звіті.

Також сказано, що на блокпосту на автошляху H-15 поруч з заводом "Каргілл" у підконтрольному бойовикам "ДНР" селі Кременець, яке розташоване за 16 км на південний захід від Донецька, озброєні чоловіки затримали патруль СММ на 86 хвилин. Про цей інцидент місія також повідомила Спільний центр з контролю та координації.