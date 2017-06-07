Росія свідомо проводить державне рейдерство підприємств на Донбасі - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Росія свідомо проводить державне рейдерство українських підприємств на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з чинним головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Федеральним міністром європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом у Києві.

Читайте такожРосійські офіцери навчають терористів збивати безпілотники ОБСЄ - розвідкаЗа словами Клімкіна, він обговорив з Курцом, що ОБСЄ може додатково зробити для досягнення реального припинення вогню і безпеки на Донбасі, а також, як можна вплинути на звільнення заручників.

Водночас глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що обговорив з Курцом, як буде здійснюватися спільна робота над зміцненням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"На превеликий жаль, через свідомі дії Росії ситуація зараз виглядає набагато складнішою, ніж на початку цього року. Те, що робить зараз Росія, це свідома ескалація ситуації, це свідоме бажання зробити Донбас фактично російським протекторатом", - наголосив Клімкін.

"І те, що зроблено в контексті визнання нелегальних документів, те, що зроблено в контексті запровадження російської валюти, російського рубля, те, що зараз на Донбасі відбувається справжнє державне рейдерство щодо наших підприємств - це все етапи абсолютно свідомої і сконцентрованої політики", - переконаний глава МЗС України.

"І обстріли, які маємо кожної ночі, і щодня вони спрямовані також і на цивільні об'єкти. При чому, вони не є випадковими, вони є абсолютно свідомими, і спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію на українському Донбасі. Цього не буде", - запевнив Клімкін.