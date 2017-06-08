Жителям Донеччини вистачить води на 3-4 доби - рятувальники

На Донеччині води вистачить на 3-4 доби в разі, якщо відбудеться затримка із ремонтом насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону. Про це заявила керівник прес-служби управління ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал, пише "Радіо Свобода".

За її словами, такий термін встановлено з урахуванням погодинної подачі води.

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«За умови погодинної подачі води населенню, прогнозується забезпечення населення водою протягом 3-4 діб. Це за умови, якщо вода подаватиметься погодинно. Погодинно – це двічі на день по кілька годин», – заявила Бахал.

Як повідомляв УНІАН раніше, насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл.

"Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – зазначили Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.