На Донбасі після обстрілу евакуюють насосну станцію

09:13, 08 червня 2017
Війна
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Насосна станція зупинила роботу, внаслідок чого без води може залишитися Маріуполь і ще три райони Донецької області.

Вода, насосная станция УНІАН

Насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у "Твіттері".

Читайте такожБойовики обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водогону"О 7:30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу", – йдеться в повідомленні.

"Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – зазначили у відомстві.

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Теги: #насосна станція припинила роботу#обстріли на Донбасі