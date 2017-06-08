На Донбасі після обстрілу евакуюють насосну станцію
09:13, 08 червня 2017Війна
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Насосна станція зупинила роботу, внаслідок чого без води може залишитися Маріуполь і ще три райони Донецької області.
Зі станції евакуюють персонал \ УНІАН
Насосна станція першого підйому Південнодонбаського водогону зупинилася через ранковий обстріл, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у "Твіттері".
Читайте такожБойовики обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водогону"О 7:30 внаслідок обстрілів було зупинено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водогону. Проводиться евакуація персоналу", – йдеться в повідомленні.
"Якщо обстріли триватимуть,без води можуть залишитися Червоноармійський, Волноваський, Добропольський райони і Маріуполь", – зазначили у відомстві.
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