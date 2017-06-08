СБУ затримала бойовика із банди "Призрак" (фото, відео)

Співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями затримали у районі проведення АТО бойовика терористичного угруповання «Призрак» так званої «ЛНР». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що правоохоронці виявили бойовика, який здійснював візуальний огляд у безпосередній близькості до українських позицій, у Попаснянському районі Луганщини.

«Затриманий був озброєний автоматом Калашникова. Зі слів бойовика, він з січня 2017 року перебуває у складі незаконного збройного формування «Призрак», в якому здійснює патрулювання підконтрольних терористам населених пунктів та охорону блокпостів. Він засвідчив, що у бандугрупованні майже на всіх керівних посадах батальйону перебувають громадяни Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

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В СБУ також зазначили, що бойовик розповів про низький рівень морально-психологічного стану серед терористів, що обумовлено численними поборами з боку ватажків та великою кількістю втрат особового складу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, затриманому бойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Донеччині затримано колишнього бойовика терористичної організації «ДНР».

Під час огляду особистих речей у нього було виявлено «військовий квиток» терористичної організації «ДНР» та довідку про участь в бойових діях на боці НЗФ.