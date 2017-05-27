На Донеччині затримано колишнього бойовика "ДНР"

На Донеччині затримано колишнього бойовика терористичної організації «ДНР».

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, вчора, 26 травня, у ході реалізації отриманої оперативної інформації щодо можливого перетинання лінії розмежування особою, імовірно причетною до діяльності НЗФ, правоохоронці затримали цього громадянина на під’їзді до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове». Під час огляду особистих речей у нього було виявлено «військовий квиток» терористичної організації «ДНР» та довідку про участь в бойових діях на боці НЗФ.

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Також під час проведення фільтраційних заходів виявлено, що чоловік з 2014 по 2016 роки проходив службу в одному з підрозділів терористів на неконтрольованій території. Громадянин неодноразово брав участь у бойових діях та здійснював бойові виходи з метою ведення диверсійно-розвідувальної роботи. Він повідомив, що у 2016 році звільнився з лав НЗФ «ДНР» за власним бажанням.

Особу передано співробітникам СБУ для проведення слідчих дій.