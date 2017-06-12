СБУ взялась розслідувати спроби Росії знищити ідеологічні перешкоди для початку агресії проти України

СБУ в рамках справи про розв’язання гібридної війни розслідує безпосереднє розв’язування агресивної війни, ознаками якої є в тому числі спроби РФ знищити ідеологічні перешкоди для початку агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу на тему: «Гібридна (інформаційна) агресія РФ. Відповіді України» в Києві повідомила заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту в сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна

Вона нагадала, що СБУ та прокуратурою АР Крим продовжується досудове розслідування за фактами розв’язання Росією гібридної війни проти України. «На даний час зібрано докази, які відповідають диспозиції ч.1 статті 437 ККУ, а саме – планування, підготовка або розв’язання агресивної війни чи військового конфлікту. Цей злочин відноситься до категорії злочинів проти миру», - наголосила Лапутіна.

За її словами, об’єктивна сторона злочину визначається діями у 4 формах, це – планування агресивної війни чи воєнного конфлікту, їх підготовка, розв’язування та участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій.

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«Безпрецедентність даного провадження проявляється в тому, що розслідування злочинів, передбачених цією статтею (ч.1 статті 437 ККУ – УНІАН), означає доведення свідомого планування агресивної війни Росії проти України, складовими якого є: обгрунтування ідеї війни, розробка її політичної концепції, попереднє готування засобів ведення війни, схилення населення відповідних регіонів України до ненависті до інших регіонів України, а також дії, спрямовані на усунення перешкод для вторгнення на територію України», - додала Лапутіна.

Крім того, вона зауважила, що буде розслідувано безпосереднє розв’язування агресивної війни, ознаками якої є в тому числі спроби РФ знищити ідеологічні перешкоди для початку агресії, що є дуже важливим в контексті гібридної війни.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2017 року прокуратура АР Крим за матеріалами СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розв’язування посадовцями РФ, службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування АРК гібридної війни проти України.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України, а саме (планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій).