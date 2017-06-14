"В салоне кровь отпылесосим, чей труп в багажнике - не спросим": журналіст показав рекламу автомийки в Донецьку

Реклама автомийки в окупованому Донецьку вражає "своїм креативом". Так, на вивісці написано: "В салоне кровь отпылесосим, чей труп в багажнике - не спросим".

Читайте такожЖурналіст показав зарплати у "ДНР" (інфографіка)

Фото реклами розмістив на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський. "Вулична реклама у Донецьку. Раніше було б смішно. Останні три роки вже ні", - йдеться у підписі до фото.

Раніше Казанський показав, на що перетворилася "Донбас Арена". "Газони здичавіли, ставок перетворився на болото, всюди бур'яни. Вітрина русского мира", - йдеться у його повідомленні.