"В салоне кровь отпылесосим, чей труп в багажнике - не спросим": журналіст показав рекламу автомийки в Донецьку
12:52, 14 червня 2017Війна
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У Донецьку власник автомийки вирішив зробити "оригінальну" рекламу.
Фото реклами в Донецьку / facebook.com/den.kazansky
Реклама автомийки в окупованому Донецьку вражає "своїм креативом". Так, на вивісці написано: "В салоне кровь отпылесосим, чей труп в багажнике - не спросим".
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Фото реклами розмістив на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський. "Вулична реклама у Донецьку. Раніше було б смішно. Останні три роки вже ні", - йдеться у підписі до фото.
Раніше Казанський показав, на що перетворилася "Донбас Арена". "Газони здичавіли, ставок перетворився на болото, всюди бур'яни. Вітрина русского мира", - йдеться у його повідомленні.
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