"Вітрина "русского мира": журналіст показав, на що перетворилася "Донбас Арена" (фото)

"Донбас Арену" тепер не впізнати: вона заростає бур'янами.

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