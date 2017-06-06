"Вітрина "русского мира": журналіст показав, на що перетворилася "Донбас Арена" (фото)
13:13, 06 червня 2017Війна
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"Донбас Арену" тепер не впізнати: вона заростає бур'янами.
У Мережі показали фотографії окупованої бойовиками "Донбас Арени". Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Денис Казанський.
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За його словами, занедбана "Донбас Арена" потроху заростає бур'янами.
"Газони здичавіли, ставок перетворився на болото, всюди бур'яни. Вітрина русского мира", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого бойовики заблокували розподільчий центр на "Донбас Арені" та пункти видачі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на тимчасово непідконтрольної території Україні.
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