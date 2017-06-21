Минулої доби бойовики випустили близько 60 мін по позиціях ЗСУ
Обстріли велись на Луганському та Донецькому напрямках.
Минулої доби контрольовані Росією бойовики випустили близько 60 мін по позиціях Збройних сил України на Луганському та Донецькому напрямках.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
Він сказав, що минулої доби російсько-окупаційні війська зменшили кількість обстрілів позицій українських військ на лінії розмежування, але, за його словами, "тим не менш ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, оскільки бойовики продовжують застосовувати важке озброєння, в тому числі артилерію калібру 122 мм та 152 мм".
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За словами Лисенка, вчора на Луганському напрямку гарячою точкою було Кримське. "Там протягом вечора бойовики провели два обстріли із артилерії калібру 152 мм, а також один мінометний обстріл середньої потужності, під час якого по позиціях українських військ було випущено майже 30 мін. Ще один раз бойовики відкривали вогонь з мінометів по Новозванівці, а в Станиці Луганській, Щасті та Нооволександрівці ворог здійснив збройні провокації виключно із легкого озброєння", - сказав речник.
"На Донецькому напрямку вчора кількість обстрілів з боку ворога суттєво зменшилася. Окупанти шість разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військ, в тому числі – чотири рази по Авдіївці. Під час двох мінометних обстрілів по позиціях Збройних сил України в районі міста було випущено близько 30 мін. Українські військові вимушені були відкривати вогонь у відповідь", - заявив Лисенко.
Також він розповів, що на Маріупольському напрямку абсолютна більшість епізодів порушень режиму тиші відбулася на ділянці фронту Павлопіль - Широкине. "Російсько-окупаційні війська випустили 9 артилерійських снарядів калібру 122 мм по Талаківці", - додав речник Міноборони.