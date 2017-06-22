Бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранено жінку

Сьогодні близько 11.00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь бойовиків знову потрапили житлові квартали міста. Поранено місцеву жительку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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Кілька боєприпасів влучили в житловий будинок в Садовому провулку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю і поранено 43-річну жінку. Постраждалу доставлено до Курахівської лікарні з діагнозом «осколкові поранення правого передпліччя та лівого стегна». Лікарі констатують, що вона перебуває в стані середньої важкості.

У Мар’їнці працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань будівель уточнюється.

У штабі АТО наголошують, що такі дії керівництва бойовиків свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.